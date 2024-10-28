Стал известен расширенный состав национальной команды России на ноябрьский сбор

Российский футбольный союз (РФС) обнародовал расширенный состав национальной команды, которая будет проходить подготовку для проведения товарищеских матчей в ноябре.

В команду вызваны как опытные игроки, так и молодые футболисты. Среди приглашенных футболистов значатся те, кто выступает за границей — это полузащитник «Монако» Александр Головин, вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов, нападающий «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук и его брат Антон, выступающий в «Сьоне», а также форвард ПАОКа Федор Чалов.

Главным тренером команды на данный момент является Валерий Карпин.

В списке вызванных также оказался 19-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. Накануне он вынужденно покинул поле в матче 13-го тура РПЛ против «Зенита» после фола со стороны Густаво Мантуана.

Сборная России сыграет два товарищеских матча. 15 ноября россияне встретятся против сборной Брунея в Краснодаре. 19 ноября состоится встреча против сборной Сирии в Волгограде.

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