Рогов сравнил Алсу с официанткой из-за наряда на премии МУЗ-ТВ

Стилист Александр Рогов в эфире шоу «Обзор луков звезд» раскритиковал образ Алсу на премии МУЗ-ТВ, заявив, что наряд певицы превратил ее в «обслуживающий персонал.

На церемонию награждения Алсу пришла в черном жилете с белой рубашкой и галстуком и в длинной юбке. Образ звезды дополняли перчатки.

По мнению Рогова, наряд не подошел артистке.

Он отметил красоту певицы и сказал, что наряд должен был быть хорошим, но таковым не стал.

По словам Рогова, Алсу была одета так, как будто она должна была нести поднос с шампанским.

Артистка никак не отреагировала на критику стилиста.

Ранее сообщалось о том, что Алсу отметила развод с мужем в караоке.