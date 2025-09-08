Рок-фестиваль порадовал жителей Павловского Посада
В Павловском Посаде состоялся громкий фестиваль рок-музыки под названием «РОК ФЕСТ 2.0».
На открытой площадке в городском парке состоялись выступления молодых, энергичных и крайне одаренных исполнителей из восточных городов Московской области. Завершающим аккордом мероприятия стала группа «WastedSky».
Алексей Иванов поделился личными впечатлениями:
«Для нашей семьи рок играет огромную роль. С супругой мы познакомились на рок-концерте. С того дня посещение подобных вечеров стало доброй традицией. Особенно приятно слушать хиты наших павловопосадских групп. Ребята очень талантливые. Желаем их успехов в дальнейшем развитии, творческого вдохновения и ярких хитов».
В этот вечер публика наслаждалась как новыми композициями, так и проверенными временем хитами, звучавшими со сцены городского парка.
Организаторы фестиваля «РОК ФЕСТ 2.0» подчеркнули:
«В этом году мы приложили максимум усилий для того, чтобы предложить нашим гостям широкий спектр коллективов и музыкальных направлений. Мы увеличили число выступающих групп, модернизировали сцену и улучшили качество звука! Наша цель – подарить нашим зрителям незабываемый драйв и мощный прилив энергии».