Рок-фестивале Осетр Rock Fest состоялся в Городском округе Пушкинский

Популярные музыканты «зажгли» на рок-фестивале Осетр Rock Fest, который прошел на осетровой ферме у деревни Костино в городском округе Пушкинский.

Отмечается, что данный праздник музыки состоялся при поддержке администрации муниципалитета. В нем приняли участие Саша Серикова, группы «Силуэт», «Юлва», «Южный крест», «Рок Архив», «Чародеи», «3500», «НЕСИСТЕМА», «CHRONICA», «Никакого рок-н-ролла». Также гостей фестиваля ждал мангал-бар, ярмарка и мастер-классы.

«Все с удовольствием отдыхали в последние теплые деньки года, слушали музыку, приобретали изделия мастеров прикладного творчества, жарили шашлык и пробовали рыбу с осетровой фермы», — рассказала заведующая сектором «Левковский» филиала ЦДК «Строитель» ДК «Современник» Юлия Алексиенко.

По ее словам, на фестивале была очень теплая и душевная атмосфера, многие гости не отказались от возможности половить рыбу в специально предназначенном для этого водоёме. У всех было хорошее настроение, гости пели и танцевали вместе с музыкантами.

«Рок-музыка всегда востребована, люди с удовольствием слушают как хиты, так и новые композиции, на этот раз у нас было особенно много гостей из Мытищ, Королева и Москвы», — добавила Юлия Алексиенко.

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