Андрей Воробьев поздравил жителей с открытием образовательного кластера на базе Технолицея им. Долгих

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников, их родителей и педагогов с открытием третьего образовательного кластера на базе Технолицея имени В. И. Долгих в Истре.

«Я хочу всем ребятам – и первоклашкам, и тем, кто будет заканчивать в этом году, пожелать получать удовольствие от учебы. Мы постараемся вместе с родителями сделать так, чтобы вы с радостью бежали в школу. Ведь сам по себе учитель, какой бы он гениальный и талантливый ни был, не может дать такой результат, который он дает вместе с родителями»,- сказал губернатор.

В состав кластера вошли школа на 960 мест и детсад на 320 мест. На прилегающей территории обустроили стадион с трибунами на 500 мест, игровые и спортивные площадки. Планируется построить два корпуса для проживания учителей и учащихся.

Проект по созданию Технолицея был реализован при участии компании «Норникель». По словам президента предприятия Владимира Потанина, открытие кластера имеет большое значение. Обучающиеся здесь ребята смогут получить навыки, которые пригодятся им при трудоустройстве, сказал он.

«Сегодня вы поступили в один из самых современных лицеев нашей страны, в котором сведены лучшие практики образования. Я хочу пожелать, чтобы эта школа стала для вас вторым домом, чтобы вы открыли для себя новые интересы, обрели новых друзей», - добавил он.

На обучение в кластере поступило свыше трех тысяч заявок. По итогам тестирования были отобраны 783 человека (557 – в лицей, 226 – в детский сад). Это ребята не только из Подмосковья, но и из других регионов страны. Победители Всероссийской олимпиады школьников будут получать здесь стипендию. Обучение в лицее будет вестись на русском, английском и китайском языках. В числе педагогов – 23 носителя из зарубежных стран.

Сегодня в Истре также досрочно открыли движение по одной из подъездных дорог к кластеру. Ее протяженность составляет 3,3 километра. В октябре планируется завершить кольцевую развязку на улице Ленина. Также в планах – строительство дороги от трассы М-9 «Балтия» протяженностью 4,6 километра, трех мостов через реку Беляну и реконструкция развязки на пересечении с Новорижским шоссе.

Помимо этого, возле кластера благоустраивают лесопарк, рядом с которым проживают двадцать тысяч человек. Андрей Воробьев проверил ход работ.

Ранее губернатор посетил торжественную линейку в гимназии имени Примакова.