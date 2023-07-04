Рок-музыканты и народники собрались в Воскресенске на фестиваль «Иван Купала»

Вот уже в девятый раз в поселке Хорлово собрались музыканты, предпочитающие рок и те, кто является приверженцем народных традиций.

Здесь прошел ежегодный музыкальный фестиваль «Иван Купала», который проводит Дом культуры рабочего поселка Хорлово и Воскресенский координационно-методический центр культуры и творчества «Истоки».

По традиции в этом году яркое шоу собрало в себе исконные традиции славянского народа и современные музыку и хореографию. В программе можно было увидеть яркие и мощные по накалу народные танцы, услышать этно-запевы. А еще услышать необычное фолк-исполнение привычных композиций и живую инструментальную музыку.

Всего в концертной программе прозвучали 27 номеров. А лучших из лучших выбирали в четырех номинациях - народная песня, народный танец, рок-группа и инструментальное исполнительство. Но независимо от того, кто получил диплом, победителями здесь можно считать всех, так как именно ради массы положительных эмоций зрителей выходили артисты на сцену. А этого зрители получили вдоволь.