В Истре из открытого колодца вытащили лосенка

В коттеджном поселке «Тихая Заводь» в деревне Карцево муниципального округа Истра спасли лосенка, который провалился в открытый колодец. Сообщение об этом поступило в региональную службу Мособлкомлеса от оператора системы «112», передает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Лосенок-сеголеток не смог самостоятельно выбраться из ловушки, поэтому на место прибыли инспекторы охотнадзора. Они выяснили, что лосиха смогла преодолеть ограждение поселка, а ее детеныш попытался найти проход, но свалился в открытый колодец.

П редставители охотпользователя подключились к его спасению, его освободили с помощью тяжелой техники, после чего животное сразу направился в ближайший лес к матери.

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