Романтика в императорском стиле: Ивлеева и Бегак устроили свидание в Янтарной комнате

Российская блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и ее супруг Филипп Бегак организовали романтическое свидание в знаменитой Янтарной комнате Екатерининского дворца.

Ивлеева поделилась с подписчиками в запрещенной в РФ соцсети фотографиями их необычного свидания в историческом интерьере, сопроводив публикацию подписью: «Такое мы уважаем».

Телеведущая вышла замуж в декабре 2024 года, причем до последнего момента личность избранника знаменитости оставалась неизвестной публике.

Для Ивлеевой этот брак стал вторым — ранее она была замужем за рэпером Элджеем (настоящее имя — Алексей Узенюк).

Торжество прошло в камерном формате в Крыму без привлечения внимания прессы и широкой общественности.

