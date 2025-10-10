Романтика в императорском стиле: Ивлеева и Бегак устроили свидание в Янтарной комнате
Ивлеева со своим новым мужем станцевала а Екатерининском дворце
Российская блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и ее супруг Филипп Бегак организовали романтическое свидание в знаменитой Янтарной комнате Екатерининского дворца.
Ивлеева поделилась с подписчиками в запрещенной в РФ соцсети фотографиями их необычного свидания в историческом интерьере, сопроводив публикацию подписью: «Такое мы уважаем».
Телеведущая вышла замуж в декабре 2024 года, причем до последнего момента личность избранника знаменитости оставалась неизвестной публике.
Для Ивлеевой этот брак стал вторым — ранее она была замужем за рэпером Элджеем (настоящее имя — Алексей Узенюк).
Торжество прошло в камерном формате в Крыму без привлечения внимания прессы и широкой общественности.
