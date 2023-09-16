Роналду намерен судиться с «Ювентусом» из-за долгов по зарплате

Криштиану Роналду решил обратиться в суд, чтобы взыскать с «Юветуса» долги по зарплате, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Португальский нападающий заключил с клубом соглашение о том, что во время пандемии коронавируса выплата части зарплаты будет отложена.

В рамках этой сделки клуб остался должен футболисту 19,9 млн евро. Роналду в «Ювентусе» зарабатывал 31 млн евро в год.

Издание приводит пример другого бывшего футболиста «Ювентуса» Паоло Дибалы. Он в досудебном порядке договорился о выплате ему 3 млн евро.

Роналду выступал за «Ювентус» в 2018-2021 гг. С туринским клубом он дважды становился чемпионом Италии и выиграл Кубок страны.