Роналду стал первым футболистом-миллиардером

Издание оценило состояние игрока в $1,4 млрд. Перевалить за миллиард форварду помог новый контракт с саудовским «Аль-Насром» на $400 млн. Кроме того, Роналду получил 15% акций клуба.

Также 40-летний португалец является лицом многих рекламных кампаний и ведет свой бизнес.

Роналду является рекордсменом мира по сыгранным матчам и забитым мячам за португальскую команду — 223 игры, 141 гол. При этом Криштиану не собирается завершать карьеру и планирует принять участие в чемпионате мира 2026 года.