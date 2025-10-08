Роналду стал первым футболистом-миллиардером
Bloomberg: состояние Криштиану Роналду превысило миллиард долларов
Фото: [ФК «Аль-Наср»]
Португальский нападающий Криштиану Роналду стал первым футбольным миллиардером, сообщает Bloomberg.
Издание оценило состояние игрока в $1,4 млрд. Перевалить за миллиард форварду помог новый контракт с саудовским «Аль-Насром» на $400 млн. Кроме того, Роналду получил 15% акций клуба.
Также 40-летний португалец является лицом многих рекламных кампаний и ведет свой бизнес.
Роналду является рекордсменом мира по сыгранным матчам и забитым мячам за португальскую команду — 223 игры, 141 гол. При этом Криштиану не собирается завершать карьеру и планирует принять участие в чемпионате мира 2026 года.