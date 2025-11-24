Роналду забил бисиклетой 954-й гол в карьере

Португальский нападающий Криштиану Роналду забил 954-й гол в официальных матчах красивым ударом через себя.

Произошло это в матче чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Наср» Роналду разгромил «Аль-Халидж» со счетом 4:1. Португалец поставил финальную точку в игре в компенсированное время, ударом бисиклетой завершив подачу Навафа Аль-Бушала.

«Аль-Наср» возглавляет турнирную таблицу, одержав девять побед в девяти матчах, а 40-летний Роналду забил уже 10 мячей. В споре бомбардиров он уступает только своему соотечественнику и одноклубнику Жоао Феликсу, у которого на один мяч больше.

Ранее нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в матче с «Цинциннати» забил мяч и сделал ассистентский хет-трик, обеспечив своей команде выход в полуфинал МЛС.