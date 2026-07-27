«Намного лучше»: Лариса Долина заявила, что друзья подарили ей новую квартиру
gazeta.ru: Лариса Долина призналась, что друзья подарили ей новую квартиру
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Народная артистка РФ Лариса Долина наконец может вздохнуть спокойно. 70-летняя певица, пережившая громкую судебную тяжбу за квартиру в Хамовниках, объявила, что у нее появилось новое жилье, пишет «Газета.Ru».
В интервью журналистам Долина призналась, что не собирается выкупать обратно ту самую квартиру, которая стала причиной многомесячных разбирательств. Накануне появились слухи, что Полина Лурье, отсудившая у артистки жилплощадь в Хамовниках, намерена продать ее.
«Я перевернула эту страницу. <...> У меня сейчас квартира, которая намного лучше. Не я купила, мне друзья купили. Это новый дом и новый ремонт», — заявила Долина.
Напомним, в августе 2024 года Долина продала квартиру в Хамовниках, а затем заявила, что стала жертвой мошенников. Судебный спор с покупательницей длился больше года. В декабре 2025 года Верховный суд постановил, что сделка законна, и право собственности остается за Лурье.
Ранее сообщалось, что налоговая инспекция приостановила операции по счетам Полины Лурье.