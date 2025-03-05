Роспатент отклонил заявку SHAMAN на товарный знак «Я русский»

Роспатент предварительно отклонил заявку певца Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, на регистрацию товарного знака «Я русский», сообщил телеграм-канал Baza. У артиста есть возможность оспорить это решение.

Заявки на регистрацию, поданные в октябре прошлого года, охватывали алкогольную продукцию, а также широкий спектр товаров и услуг, включая косметику, средства гигиены и товары для развлечений.

Согласно информации канала, в конце февраля в статусе заявок в Роспатенте появилась отметка «Уведомление о результатах проверки соответствия». Патентный поверенный Кирилл Митягин пояснил, что такое уведомление означает предварительный отказ в регистрации.

Отказ связан с активной критикой со стороны депутатов Госдумы, представителей движения «Ветераны России» и других общественных деятелей, которые обвинили Дронова в стремлении к монополии на бренд «Я русский».

В Роспатент поступило множество возражений от общественности. Статья 1483 Гражданского кодекса РФ запрещает регистрацию знаков, которые могут противоречить общественным интересам и моральным нормам.

Юристы Дронова имеют шесть месяцев на предоставление контраргументов. В случае окончательного отказа они смогут обратиться в Палату по патентным спорам и в суд.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины предъявила заочные обвинения певцу SHAMAN за поддержку РФ.