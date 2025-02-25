Служба безопасности Украины предъявила заочные обвинения певцу SHAMAN

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила заочные обвинения певцу Ярославу Дронову (SHAMAN) за концерты и акции, направленные на поддержку России. Об этом орган специального назначения сообщил в своем телеграм-канале.

В публикации отмечается, что служба безопасности собрала доказательную базу. Например, упоминается факт записи певцом в конце 2022 года видеообращения, где он героизировал Вооруженные силы России. Также припомнили ему и концерт, состоявшийся в 2023 году в Херсонской области. Дронову вменяют прославление ВС РФ, а еще поддержку специальной военной операции.

Ранее певец раскрыл подробности ужина, который он провел вместе с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. На появившейся видеозаписи исполнитель рассказал о самой вкусной курочке мира, приготовленной Мизулиной.