Россия опередила США и Францию на ЧМ по шахбоксу: выступали с гимном и флагом

Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата мира по шахбоксу, который завершился в Лознице (Сербия).

Российские спортсмены опередили команды США и Франции, завоевав 29 медалей, 15 из которых золотые. Во время награждения поднимался триколор и звучал российский гимн.

Чемпионами мира стали Ильдар Чипкунов, Михаил Григорьев, Андрей Акаев (категория «лайт»), Александра Носкова, Оксана Комиссарова, Дилара Хатмуллина, Екатерина Петручкова, Амина Ахмадулина, Евгений Ковязин, Арсений Перевалов, Сергей Середа, Айк Гаспарян, Сергей Иванов, Никита Ясыченко (категория «классика»).

Всего на боксерском ринге и за шахматной доской сражались 176 участников из 17 стран.

