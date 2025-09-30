В РФС объяснили месячное отстранение главного тренера «Спартака» Станковича

Сербский специалист был дисквалифицирован КДК РФС 19 сентября за поведение в матче восьмого тура РПЛ против московского «Динамо» (2:2). Станкович выскочил на поле и в нецензурной форме высказался об арбитре Егоре Егорове.

«К сожалению или, возможно, к счастью, каждый из нас обладает разным уровнем вспыльчивости, мы по-разному контролируем свои эмоции. Понятно, что напряжение, с которым сталкиваются тренеры и игроки, значительно выше напряжения, с которым сталкиваемся мы с вами, даже когда болеем за сборную России. Для такого рода инцидентов, собственно, и существует система дисциплинарных мер и санкций, которые РФС не хочет, но иногда вынуждена применять», — сказал Митрофанов.

Он объяснил, что Станкович подвергся длительной дисквалификации из-за того, что является рецидивистом в данной статье правил. Серб уже отстранялся на три матча Кубка России за аналогичное поведение.

Функционер отметил, что на месяц дисквалификации придется не так много матчей с участием «Спартака». Митрофанов призвал тренеров контролировать свои эмоции, поскольку при повторном нарушении со стороны того же Станковича КДК будет вынужден применить еще более суровое наказание.

«Спартак» выиграл два последних матча в РПЛ, за которыми Станкович вынужден был наблюдать с трибуны. После 10 туров красно-белые занимают пятое место, на три балла отставая от лидирующего ЦСКА.