Ирине Родниной не нравится шумиха вокруг возвращения Валиевой и Трусовой

«На Валиевой и Трусовой свет клином не сошелся. Сезон еще не начался, а уже столько шума вокруг их персон. Да, они не последние девушки в нашем фигурном катании, но очень давно не выступали. Давайте хотя бы дождемся чего-то в их исполнении, а потом будем вешать медали. Помимо них, есть и другие фигуристки», — сказала Роднина.