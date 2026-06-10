Ирине Родниной не нравится шумиха вокруг возвращения Валиевой и Трусовой
Ирина Роднина о возвращении Валиевой и Трусовой: «На них свет клином не сошелся»
Фото: [Камила Валиева/Федерация фигурного катания на коньках России]
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с «Советским спортом» высказалась о возвращении в большой спорт Камилы Валиевой и Александры Трусовой. Прославленная фигуристка указала, что вокруг этих спортсменок слишком много информационной шумихи.
«На Валиевой и Трусовой свет клином не сошелся. Сезон еще не начался, а уже столько шума вокруг их персон. Да, они не последние девушки в нашем фигурном катании, но очень давно не выступали. Давайте хотя бы дождемся чего-то в их исполнении, а потом будем вешать медали. Помимо них, есть и другие фигуристки», — сказала Роднина.
Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова готовится к сезону после рождения ребенка, а Камила Валиева отбыла четырехлетнюю дисквалификацию за допинг.
Ранее фигурист Макар Игнатов, супруг Трусовой, сообщил о переходе в группу Этери Тутберидзе.