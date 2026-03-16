Россия заняла третье место в командном зачете Паралимпиады

Сборная России впечатляюще выступила на Паралимпийских играх в Милане, завоевав 12 медалей, восемь из которых золотые. При этом к соревнованиям были допущены всего шесть российских параатлетов.

Для сравнения, в составе сборных Китая и США, занявших первые две строчки общего зачета, было 70 и 68 спортсменов соответственно.

Россияне впервые за 12 лет выступали на Паралимпиаде с национальной символикой, в честь победителей на Играх звучал гимн страны.

Три золотые медали завоевала лыжница Анастасия Багиян. Два золота забрал лыжник Иван Голубков, неудачно начавший Олимпиаду, — он не сумел преодолеть квалификацию в спринте, перепутав время начала соревнований. Горнолыжница Варвара Ворончихина стала самой результативной в российской команде по общему количеству медалей — четыре (два золота, серебро и бронза). Опытнейший горнолыжник Алексей Бугаев, побеждавший еще в Сочи, начал с двух бронзовых наград, а в последний день соревнований завоевал и золотую медаль.

Также на Паралимпиаде выступали российские сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер. Очевидно, что в своем полном составе сборная России претендовала бы на первое место в общем зачете.