Россиян допустили к международным турнирам по бадминтону в нейтральном статусе

Международная федерация бадминтона (BWF) допустила спортсменов из России и Белоруссии к турнирам в нейтральном статусе. Об этом говорится в заявлении организации на официальном сайте.

Россияне и белорусы смогут участвовать в соревнованиях с 26 февраля 2024 года.

«Решение отменить дисквалификацию российских и белорусских спортсменов, которые соответствуют критериям участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов, является позитивным шагом вперед в рамках наших усилий по укреплению мира и солидарности», – заявил президент BWF Поуль-Эрик Хейер.

Российским и белорусским спортсменам было запрещено выступать на международных турнирах с марта 2022 года. Ограничения были связаны с началом специальной военной операции на Украине.

В марте 2023 года президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал о новых рекомендациях, которые организация разработала для российских и белорусских спортсменов. Так, МОК рекомендовал допустить к турнирам спортсменов в нейтральном статусе – то есть без гимнов и флагов стран, которые они представляют. Кроме того, атлеты из РФ и республики не должны быть связаны с ВС своих государства, а также не должны поддерживать публично СВО.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент РФ Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР. Впоследствии территории Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей стали частью России в результате сентябрьских референдумов.

После начала СВО многие спортивные федерации отстранили спортсменов из России и Белоруссии. До сих пор представители этих государств не могут быть допущены к международным соревнованиям.