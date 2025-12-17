Россияне из «Миннесоты» блеснули в матче с «Вашингтоном»: четыре шайбы из пяти

В очередном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» разгромили приехавших к ним в гости «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 5:0.

Решающий вклад в победу «Дикарей» внесли российские хоккеисты, забросившие четыре шайбы команды. Одна из них на счету лидера команды Кирилла Капризова, который отличился в большинстве. Три других спродюсировала русская тройка Владимир Тарасенко — Данила Юров — Яков Тренин. Тарасенко отличился дважды с передач Юрова, а затем сам ассистировал своему центрфорварду. Тренин очков не набрал, но завершил матч, как и партнеры по звену, с показателем полезности «плюс 3».

Капитан «Вашингтона» на этот раз результативными баллами не отметился.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал о масштабном обмене, который устроили «Миннесота» и «Ванкувер Кэнакс». В его результате «Уайлд» получили элитного пакмувера Куинна Хьюза. В матче с «Вашингтоном» американский защитник ассистировал на гол Капризову.