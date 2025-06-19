Спортсменка из Подмосковья стала чемпионкой мира по рукопашному бою

Спортсменка из Московской области Любовь Асонова блестяще выступила на чемпионате мира по рукопашному бою, который прошел в турецком городе Бурса.

Асонова соревновалась в двух дисциплинах — «Самооборона» и «Поединок» — и завоевала золотую и серебряную медали чемпионата мира.

Российская сборная в Турции выступала с национальной символикой, а в честь победителей звучал гимн России. Всего российские спортсмены завоевали девять золотых, семь серебряных и четыре бронзовые медали.

Соревнования получились представительными — 291 спортсмен из 32 стран. Чемпионат мира по рукопашному бою прошел в восьмой раз.

Ранее сборная России завоевала вторую золотую медаль на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште. Ее обладателем стал Матвей Каниковский в весовой категории до 100 кг.