В Кузбассе сыщики вычислили и задержали гастролершу из Пензы, которая забрала у местной жительницы свыше миллиона рублей по схеме телефонных мошенников — об этом сообщает VSE42.RU со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Аферисты разыграли многоходовую комбинацию с «домофоном», «взломом» личного кабинета и «спасением» сбережений. Потерпевшей оказалась 53-летняя жительница Киселевска: она поверила звонившим и сама собрала крупную сумму наличными.

Классический сценарий развода стартовал с безобидного, на первый взгляд, звонка. Незнакомец предложил оформить установку домофона и выманил у женщины код из СМС. Вскоре после этого ей пришло сообщение якобы о взломе аккаунта на Госуслугах.

Встревоженная горожанка позвонила по указанному в уведомлении номеру, рассчитывая связаться со службой безопасности сервиса. Вместо этого она попала на лжесотрудника Росфинмониторинга, который убедил ее срочно перевести или передать сбережения для «регистрации», чтобы уберечь деньги. Поверив уговорам, женщина положила более ₽1 млн наличными в обычную коробку из-под обуви и отдала сверток приехавшему курьеру.

Как уточнили в ГУ МВД по Кузбассу, женщина пошла в полицию лишь спустя несколько дней, когда так и не дождалась обещанного ответа от «кураторов».

Сотрудники уголовного розыска быстро вышли на след посыльной. Ей оказалась 24-летняя жительница Пензы, у которой уже есть судимость в прошлом. На допросе девушка рассказала, что нашла в сети объявление о подработке курьером для передачи документов.

По версии следствия, она ездила по разным регионам России, забирала деньги у обманутых людей и бесконтактно передавала их организаторам за вознаграждение. В Киселевске она забрала обувную коробку с суммой свыше ₽1 млн, доставила ее в Кемерово и передала соучастникам.

Против задержанной возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы, а оперативники проверяют, не причастна ли она к похожим эпизодам в других регионах.