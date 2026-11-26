Медсестра из Рошаля Валентина Худякова этим летом присоединилась к мужу в зоне специальной военной операции. Теперь женщина с позывным «Пантера» помогает спасать жизни военнослужащих на Херсонском направлении.

До этого Валентина работала в московском военном госпитале, где оказывала помощь пациентам. Решение отправиться на передовую она приняла вслед за супругом Виталием, который служит там уже третий год.

За время службы мужчина дважды получал ранения. После второго он прошел лечение и вновь вернулся к выполнению боевых задач. За проявленное мужество Виталий удостоен медали «За отвагу».

Валентина признается, что гордится супругом и восхищается его стойкостью. По ее словам, даже в тяжелых обстоятельствах он не теряет силы духа, а она старается поддерживать его и оставаться рядом.

На Херсонском направлении женщина совмещает обязанности санинструктора и медицинской сестры. Работа требует выдержки и самоотдачи, ведь от своевременной помощи медиков порой зависит жизнь бойцов.

Дома Валентину ждут трое детей: дочь Ольга и сыновья Юрий и Алексей. Пока мама находится на службе, заботу о ребятах взяли на себя бабушка Мария Ивановна и ее супруг Александр Иванович.

О землячке помнят и на родине. Недавно в госпиталь, где служит Валентина, доставили гуманитарный груз с необходимыми медикаментами. Помощь организовала врач Шатурской больницы, ветеран СВО Оксана Камскова.

Медсестра поблагодарила всех, кто участвует в сборе и доставке гуманитарных грузов, поддерживает военнослужащих и помогает военным медикам. По словам Валентины, именно на передовой особенно остро ощущается ценность жизни. Здесь рядом существуют боль и страх, но одновременно рождается чувство гордости за сослуживцев и собственную работу.

Особую радость ей приносят звонки близким после очередного рабочего дня. Возможность услышать родных становится напоминанием о том, ради чего стоит держаться и продолжать службу.

Валентина подчеркнула, что гордится своим городом и земляками, и заверила, что не подведет тех, кто в нее верит. А пока ее работа продолжается — впереди новые дежурства и спасенные жизни.