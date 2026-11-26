Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что исполнение пророчеств об Апокалипсисе как никогда близко — причиной тому стремительное развитие технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы РПЦ, есть серьезные опасения, что искусственный интеллект способен взять под контроль все процессы жизнедеятельности человека. В перспективе, как отметил патриарх, ИИ может прийти к выводу, что люди являются «лишним звеном в этой производственной цепи».

В таком случае, задался вопросом Кирилл, человечество ждет неопределенная судьба. Именно на этом фоне, подчеркнул он, воплощение пророчеств Апокалипсиса кажется близким как никогда.

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