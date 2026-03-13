Россияне удвоили золотой счет на Паралимпиаде в Италии

Российские спортсмены успешно выступили в пятый день Паралимпийских игр в Милане и Кортине-д’Ампеццо, завоевав сразу две золотые медали в лыжных гонках. Победы одержали Иван Голубков и Анастасия Багиян, благодаря чему команда увеличила количество наград высшей пробы и поднялась в медальном зачете турнира, пишет RT .

Сначала триумф праздновал Иван Голубков, который стал лучшим в гонке на 10 км среди спортсменов класса LW 11.5, выступающих сидя. Для 30-летнего лыжника это первое участие в Паралимпиаде и сразу золотая медаль. Путь к ней оказался непростым: в 2014 году он не прошел отбор на Игры в Сочи, в 2018-м российских мужчин-лыжников не допустили к соревнованиям, а на Паралимпиаде-2022 команда была отстранена уже после прибытия в Пекин.

Неудачным оказался и старт нынешнего турнира: в спринте Голубков опоздал на квалификацию, перепутав интервалы между участниками, и не смог выйти в плей-офф. По словам спортсмена, после этой ошибки он даже задумался о завершении карьеры. Однако уже в следующей гонке сумел собраться и уверенно выиграл дистанцию 10 км, опередив сильных соперников, в том числе представителей Китая. Победу он посвятил России и президенту Владимиру Путину.

Спустя несколько часов еще одно золото принесла Анастасия Багиян. Вместе с ведущим Сергеем Синякиным она выиграла гонку на 10 км среди спортсменок с нарушением зрения. Россиянка показала уверенное преимущество, опередив ближайшую соперницу — чешку Симону Бубеничкову — более чем на две минуты. Эта победа стала для Багиян уже второй на нынешних Играх после успеха в спринте.

Благодаря этим результатам, а также ранее завоеванному золоту горнолыжницы Варвары Ворончихиной, сборная России поднялась на четвертое место в медальном зачете Паралимпиады. В ближайшие дни у лыжников еще есть шанс увеличить количество наград — впереди смешанная эстафета и гонка на 20 км.

