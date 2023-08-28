Россияне заняли три первых места в рейтинге лучших вратарей НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала рейтинг лучших вратарей. Три первые строчки в нем заняли россияне.

На первое место лига поставила голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, который «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю) в 2019 году.

На второй строчке Игорь Шестеркин из «Нью-Йорк Рейнджерс», обладатель «Везины»-2022.

Третью позицию занял Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс», который в этом году в голосовании за приз лучшему вратарю занял второе место. Кстати, действующего обладателя трофея шведа Линуса Улльмарка из «Бостон Брюинз» лига поставила лишь на шестое место.

Место в десятке сильнейших вратарей НХЛ нашлось и еще для одного россиянина – восьмую строчку занимает Александр Георгиев из «Колорадо Эвеланш».