«Смертельная пауза»: Врач рассказала о коварстве грибных ядов

Отравление лесными грибами представляет серьезную угрозу для здоровья. Даже маленький фрагмент ядовитого гриба способен привести к тяжелым последствиям. В отличие от обычных кишечных расстройств, здесь нельзя терять время: при подозрении на отравление необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. Об этом «Газете.Ru» сообщила гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По словам специалиста, особенность грибных токсинов заключается в разном механизме действия и возможной отсрочке симптомов.

«У одних пострадавших недомогание начинается уже через пару часов после трапезы, у других — спустя 8–12 часов, а при употреблении бледной поганки ухудшение состояния иногда возникает только через сутки и даже позже. Такая пауза создает иллюзию, будто дело не в грибах и состояние не так опасно, однако в это время яды продолжают разрушать печень и почки», — пояснила Кашух.

Она также перечислила типичные признаки: многократная рвота, жидкий стул, схваткообразная боль в животе, сильная слабость и головокружение. В тяжелых случаях возможны судороги, помутнение сознания, нарушения зрения, желтуха и признаки поражения нервной системы.

До приезда медиков можно оказать первую помощь, но она не заменяет стационарного лечения. Пострадавшему следует дать несколько стаканов теплой воды и вызвать рвоту, чтобы удалить остатки пищи из желудка. Процедуру можно повторить. Затем нужно принять сорбенты, чтобы частично связать токсины в кишечнике. Важно поддерживать питьевой режим и обеспечить человеку покой.

Ранее сообщалось о том, что врачи в Красногорске спасли мужчину, который отравился грибами.