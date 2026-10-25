Для опекунов инвалидов I группы хотят ввести бессрочный больничный

Депутат Голубева: родителям инвалидов I группы нужен бессрочный больничный

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

Депутат Государственной думы Дарья Голубева в беседе с ТАСС заявила о необходимости выдавать бессрочный лист нетрудоспособности родителям и опекунам недееспособных граждан, имеющих с детства инвалидность I группы.

По словам парламентария, уход за такими подопечными сопряжен с той же нагрузкой, что и воспитание ребенка до 18 лет.

«Родители и опекуны недееспособных инвалидов с детства I группы несут ту же нагрузку, что и до 18 лет. Логично, чтобы и оплачиваемый больничный по уходу за ними действовал без ограничения по срокам — так же, как он действует для родителей детей-инвалидов», — сказала депутат.

Голубева также обратила внимание на разрыв между формальными правами и реальными возможностями родственников. У близких человека с инвалидностью I группы есть право круглосуточно находиться с ним в стационаре, однако действующий порядок выдачи листков нетрудоспособности не позволяет оформить длительный больничный по уходу за взрослым пациентом.

«Работающий родитель вынужден либо брать отпуск за свой счет, либо оставлять взрослого беспомощного человека в больнице одного», — пояснила депутат, обосновывая необходимость снятия временных ограничений для такой категории опекунов.

Ранее сообщалось о том, что в России ограничили срок непрерывного больничного.

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