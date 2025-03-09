Россиянин Анкалаев выиграл бразильца Перейру в главном событии турнира UFC 313

Бой начался с осторожности со стороны Анкалаева, который постепенно наращивал темп по мере развития боя. Перейра активно использовал ноги и проводил удары, однако в третьем раунде россиянин смог пошатнуть соперника, на что тот ответил мощным апперкотом.

На протяжении четвертого раунда Анкалаев продолжал контролировать ситуацию, хотя Перейра сумел выполнить подсечку. В пятом раунде россиянин снова взял инициативу в свои руки, хотя бразилец провел опасную комбинацию.

Прошедший бой стал основным событием UFC 313. Букмекеры не смогли выделить явного фаворита — российские звезды отдавали предпочтение Анкалаеву, тогда как американские эксперты склонялись к Перейре.

Анкалаев имеет 20 побед, одно поражение и одну ничью. Перейра, который ранее носил титул чемпиона UFC в среднем весе, имеет 12 побед и два поражения.

Сейчас россиянин занимает первое место в рейтинге UFC в своей весовой категории, в то время как Перейра находится на второй позиции.

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