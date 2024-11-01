Россиянин с двух ударов срубил соперника в драке матча НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ, где встречались «Нэшвилл Предаторз» и «Эдмонтон Ойлерз», команда «Эдмонтон» одержала уверенную победу с результатом 5:1. Голы забили Виктор Арвидссон, Кори Перри, Леон Драйзайтль (дважды) и Зак Хайман, тогда как единственный шайбу для «Нэшвилла» забил Филип Форсберг, сообщил РБК.

Российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин удачно отметился одной результативной передачей и принял участие в стычке с защитником «Нэшвилла» Жереми Лоузоном на 45-й минуте матча.

В ходе конфликта Подколзин сначала смог устоять под натиском соперника, а затем отправил его на лед двумя ударами.

Оба хоккеиста получили по пять минут штрафа. Это уже вторая драка для Подколзина в НХЛ; первая состоялась в ноябре 2022 года с Энтони-Джоном Гриром из «Бостон Брюинз».

В этом сезоне у Подколзина две передачи в 11 проведенных матчах НХЛ. В следующей игре «Эдмонтон Ойлерз» встретится с «Калгари Флэймз», а «Нэшвилл Предаторз» сыграет против «Колорадо Эвеланш».

Ранее сообщалось, что сборные Франции и Аргентины устроили драку на поле сразу после матча на Олимпиаде. В потасовке приняли участие сразу несколько игроков из обеих команд.