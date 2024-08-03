Сборные Франции и Аргентины устроили драку на поле сразу после матча на Олимпиаде

Встреча сборных Аргентины и Франции во время Олимпийских игр в Париже завершилась победой французских спортсменов. Сразу после этого началась массовая драка. Об этом сообщило агентство RMC Sport.

В пятницу, 2 августа, в Бордо прошла встреча между командами Франции и Аргентины. Матч состоялся в рамках 1/4 финала футбольного турнира Олимпиады. Во время игры французы сумели переиграть противника со счетом 1:0. Почти сразу на поле началась драка.

В потасовке приняли участие сразу несколько игроков из обеих команд. Затем, после их ухода с поля, драка продолжилась уже в подтрибунных помещениях.

Аргентинцы выбыли из состязаний, а сборную Франции теперь ждет встреча с египтянами в полуфинале. Вторая игра в ½ финала олимпийских игр будет проводиться при участии сборных Марокко и Испании.

Ранее сообщалось, что французские власти начали расследование травли, которую некоторые пользователи интернета начали в отношении арт-директора церемонии открытия Олимпиады. Ему стали присылать угрозы с обещанием расправы.