Россиянину Махачеву хватило пары минут, чтобы отправить в нокаут австралийца Валкановски, защитив титул чемпиона UFC

Российский боец смешанного стиля ММА Ислам Махачев защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив соперника из Австралии Александра Волкановскии.

Изначально на турнире в Абу-Даби россиянин должен был сойтись в октагоне с бразильским бойцов Чарльзом Оливейрой, но последний выбыл из турнира, получив на тренировке травму.

В итоге поединок турнира UFC 294 завершился нокаутом и победой Махачева еще в первом раунде.

Напомним, Ислам Махачев к настоящему времени провел уже 26 боев в карьере, 25 закончились победой, один бой россиянин проиграл.