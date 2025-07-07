Россиянка Мирра Андреева не заметила, что выиграла матч на Уимблдоне

Российская спортсменка Мирра Андреева не сразу осознала, что стала победительницей в матче 1/8 финала Уимблдона. Забавный случай произошел в понедельник, 7 июля, во время третьего турнира Большого шлема в этом сезоне.

В четвёртом раунде соревнований представительница России, которой на старте турнира был присвоен седьмой номер посева, одержала победу над американской теннисисткой Эммой Наварро в двух сетах со счетом 6:2, 6:3.

После того как россиянка реализовала матчбол, она забыла о счёте и продолжила принимать подачу Наварро. Лишь через несколько мгновений она осознала, что игра закончилась.

В рамках Уимблдонского турнира Андреева впервые в своей карьере пробилась в четвертьфинал. В следующем раунде она сразится с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич.

Завершится Уимблдонский турнир 13 июля. Общая сумма призовых выплат по его итогам составит 53,55 миллиона фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что в четвертьфинал Уимблдона пробилась Анастасия Павлюченкова, обыгравшая британку Сонай Картал. Всего в четвертый круг турнира прошли шесть представителей России. Мирра Андреева, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова проведут свои матчи 7 июля.