Россиянка Вера Звонарева выиграла Итоговый турнир WTA в парном разряде

39-летняя российская теннисистка Вера Звонарева в паре с представительницей Германии Лаурой Зигемунд стали чемпионками проходившего в Канкуне (Мексика) Итогового турнира WTA – 2023.

В решающей игре Звонарева и Зигемунд со счётом 6:4, 6:4 обыграли соперниц Николь Меликар-Мартинес и Эллен Перес (из США и Австралии соответственно) (8). Спарринг длился 1 час и 38 минут.

К слову, для Звонаревой и Зигемунд это четвертый совместный титул. При этом россиянка и немка квалифицировались на Итоговый турнир WTA последними.