Россиянка выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам

Россиянка Анастасия Боднарук выиграла золото чемпионата мира по быстрым шахматам, который прошел в Самарканде.

После 11 туров у Боднарук было одинаковое количество с индийской шахматисткой Хампи Конеру и Лэй Тинцзе из Китая – по 8,5. По дополнительным показателям Боднарук и Конеру опередили китаянку, а для выявления победительницы сыграли тай-брейк. В нем сильнее оказалась Боднарук – 2,5:1,5.

Победа в Самарканде – самое большое достижение в карьере 31-летней российской шахматистки.

У мужчин победил норвежец Магнус Карлсен, который титул чемпиона мира по быстрым шахматам выиграл в пятый раз.