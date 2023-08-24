Российская федерация тяжелой атлетики предложила свой вариант декларации для допуска спортсменов

Федерация тяжелой атлетики России предложила международной федерации альтернативный вариант декларации для допуска российских спортсменов на соревнования.

Ранее IMF разрешила допуск россиян в нейтральном статусе при условии, если они подпишут декларацию, в которой осудят российскую спецоперацию на Украине.

Ни один российский тяжелоатлет ее не подписал.

«Российским атлетам предлагают в обмен на допуск до международных соревнований подписывать декларацию, которая противоречит Олимпийской хартии, уставу международной федерации и нарушает права человека», – заявил президент ФТАР Максим Агапитов.

Взамен российская федерация предлагает подписать декларацию, в которой предлагается осудить все формы насилия и несправедливости и подтвердить уважение прав человека.

В таком документе не должно содержаться никаких политических требований, уверены в ФТАР.