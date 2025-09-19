Российская фигуристка захватила лидерство на олимпийском отборе

Российская фигуристка Аделия Петросян выиграла короткую программу на квалификационном турнире к Олимпийским играм.

В Пекине россиянка набрала за свое выступление 68,72 балла.

Петросян откатала свою программу без прыжков ультра-си и допустила помарку на тройном лутце.

Это не помешало ей опередить бывшую соотечественницу Анастасию Губанову (68,08), выступающую за Грузию, и бельгийку Луну Хендрикс (66,92). Губанова и Хендрикс выигрывали чемпионат Европы в 2023 и 2024 годах соответственно, когда россиянки были отстранены от участия в международных соревнованиях.

Для завоевания именной олимпийской лицензии необходимо по сумме двух программ занять место в первой пятерке.

В соревнованиях мужчин-одиночников Россию будет представлять Петр Гуменник.