Сборная РФ по футболу сыграет в 2025 году с соперниками из Европы

Сборная РФ по футболу в первой половине 2025 года планирует встретиться со своими европейскими соперниками. Об этом сообщил Александр Дюков, президент Российского футбольного союза. Его слова привело РИА Новости.

Уже прошла жеребьевка европейского отборочного турнира, который проводят в преддверии чемпионата мира 2026 года. В результате стал известен календарь игр на 2025 год. По нему у сборных из 24 стран оказались свободные «окна». Российская команда воспользуется ими и проведет матчи с такими сборными.

«Матчи планируем и в марте, и в июне. Речь идет в том числе о европейских сборных», — указал Дюков.

Ранее бывший футболист из ФРГ Филипп Лам заявил, что Европа немного пострадала от того, что чемпионат мира 2018 года проходил в России. По его мнению, проведение крупных спортивных турниров в условиях политической нестабильности всегда ведет к некоторым негативным последствиям.