Российская пара теннисисток завоевала титул на Miami Open

Триумфом российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер завершился парный турнир Miami Open объединенного соревнования ATP и WTA категории 1000 с общим фондом $20,2 млн, проходившего во Флориде, сообщил «Коммерсантъ».

В финальном поединке российская пара одержала верх над дуэтом Кристины Букши (Испания/Молдова) и Мию Като (Япония) со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 10:2. Первая партия была приостановлена из-за дождя при счете 3:0 в пользу россиянок и возобновилась спустя несколько часов.

В полуфинале Андреева и Шнайдер одолели китайско-тайваньский тандем Цзян Синью/Ву Фанси (6:0, 7:5), а их соперницы по финалу неожиданно вывели из борьбы первую сеяную пару Катерину Синякову (Чехия) и Тэйлор Таунсенд (США) (2:6, 7:5, 10:2).

Для Андреевой и Шнайдер, победивших в Брисбене (турнир категории 500) в январе, это второй совместный титул. Ранее ни одна из них не побеждала в парных соревнованиях с другими партнершами. За победу в Майами они получили на двоих $427 тыс. и по 1000 рейтинговых очков.

В результате Шнайдер (20 лет) впервые поднялась на 14-е место в парном рейтинге WTA, а Андреева (17 лет) — на 17-е, также высшее в карьере. По количеству очков, набранных в текущем году, дуэт Андреева/Шнайдер занимает второе место после пары Синякова/Таунсенд.

Ранее сообщалось, что теннисистка Касаткина сменила спортивное гражданство на австралийское.