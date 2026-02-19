Российская порнозвезда решила замотивировать лыжника Коростелева перед марафоном

Российская порнозвезда Мэри Рок решила замотивировать лыжника Савелия Коростелева перед его заключительной гонкой на Олимпийских играх в Италии.

Мэри Рок призналась, что является большой поклонницей спорта и следит за событиями на Олимпиаде. Девушка посетовала, что спортсмену совсем чуть-чуть не хватило до медали в скиатлоне — Коростелев финишировал четвертым. Она выразила уверенность, что в марафоне, который пройдет на Олимпиаде 21 февраля, он займет призовое место.

Актриса фильма для взрослых пообещала Коростелеву устроить 16-часовой секс-марафон, если он станет призером Олимпиады.

«Савелий, я в вас верю», — игриво заключила Мэри Рок.

Ранее лыжница Дарья Непряева рассказала о допинг-проверках на Олимпиаде.