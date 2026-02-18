Лыжница Непряева пояснила, что допинг-проверки в семь утра — это норма

Участница Олимпийских игр российская лыжница Дарья Непряева рассказала ТАСС о том, что на Играх спортсменов регулярно проверяют на допинг.

Большой резонанс в СМИ и соцсетях вызвало сообщение фигуриста Петра Гуменника о том, что к нему допинг-офицеры заявились в семь утра. Непряева пояснила, что это обычная практика.

«К нам тоже уже несколько раз приходили в 7 утра, но это обычная, стандартная процедура — допинг-контроль приходит рано утром. И приходили в день отдыха. Это нормально», — сказала Непряева.

Также спортсменка рассказала, что их с Савелием Коростелевым после допуска к международным соревнованиям регулярно проверяют на допинг, но она спокойно относится к такому вниманию.

Дарье Непряевой осталось провести одну гонку на Олимпиаде. 22 февраля она побежит марафон классическим стилем.

Ранее тренер Даниил Глейхенгауз рассказал, что был несколько напуган спокойствием фигуристки Аделии Петросян перед ее дебютом на Олимпийских играх.