Российская Team Spirit на турнире CS2 в Катовице выбила украинцев NaVi и вышла в финал

В рамках IEM Katowice 2025 по CS2 в полуфинале плей-офф российская киберспортивная команда Team Spirit одержала победу над Natus Vincere. Матч завершился с результатом 2:0 в пользу Team Spirit. На карте Mirage счёт был 13:8 в пользу Team Spirit, а на Dust2 — 16:14.

Украинцы из NAVI завершили свое участие в турнире. Команда, возглавляемая Алекси Виролайненом (Aleksib), заняла 3-4 место и получила призовую сумму в размере 80 тыс долларов.

Итак, Spirit вышла в финал, который пройдёт 9 февраля в 19:00 по московскому времени. В решающем матче команда Данила donk Крышковца сразится с Team Vitality.

IEM Katowice 2025 — это соревнование, которое пройдёт в Польше с 29 января по 9 февраля. Участники будут бороться за приз в размере 1 млн долларов.