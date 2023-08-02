Российская теннисистка Андреева опровергла слухи о смене гражданства

Одна из самых талантливых российских теннисисток Мирра Андреева в интервью «Российской газете» рассказала, что не планирует менять гражданство.

Ранее Tennis World USA сообщил, что теннисистка рассматривает возможность получения французского гражданства, так как живет и тренируется во Франции.

«Данная статья появилась на одном из зарубежных теннисных сайтов, который в качестве источника использовал пост человека, не имеющего никакого отношения к нашей семье и команде», – отметила Андреева.

16-летняя спортсменка сообщила, что во Франции находится по студенческой визе. На каникулы Андреева собирается прилететь в родной Красноярск.

Мирра Андреева занимает 62-е место в рейтинге WTA. В этом году она дебютировала на турнирах Большого шлема, дойдя на «Ролан Гарросе» до третьего круга, а на Уимблдоне – до четвертого.