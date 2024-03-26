Российская теннисистка разгромила первую ракетку мира и вышла в четвертьфинал «Мастерса»

Россиянка Екатерина Александрова, занимающая 16-ю позицию в рейтинге WTA, уверенно быграла первую ракетку мира Игу Швентек из Польши (6:4, 6:2) на турнире серии «Мастерс» в Майами.

Александрова вышла в четвертьфинал престижного турнира, где сыграет с американкой Джессикой Пегулой, пятым номером мирового рейтинга. С будущей соперницей россиянка встречалась лишь однажды, три года назад она уступила Пегуле на грунтовом турнире в Риме.

За свою карьеру 29-летняя Александрова завоевала четыре титула WTA в одиночном разряде и заработала на корте около $6 млн призовых.

В мужской сетке турнира «Мастерса» в Майами продолжают борьбу россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов.