Российская ведущая рассказала, как сохранить молодость без пластики

Телеведущая Тина Канделаки высказалась о пластических операциях и методах борьбы со старением. Своими мыслями она поделилась в личном аккаунте в Instagram*.

По мнению 49-летней журналистки Тины Канделаки, для сохранения молодости недостаточно только аппаратных процедур. Она считает, что необходимо уделять внимание комплексному уходу за кожей. Речь шла о правильном подборе косметических средств, регулярных посещениях косметолога для массажей и «чистках».

Телеведущая отметила, что сейчас многие обращаются к пластической хирургии, стремясь к быстрому и видимому результату. По словам Канделаки, люди хотят увидеть мгновенный эффект, и пластические операции его обеспечивают. Однако она подчеркнула, что в итоге кожа может выглядеть «натянутой», но не всегда здоровой и ухоженной.

При этом Канделаки заявила, что между «обвисшим» и «натянутым» лицом она выбирает последнее. В заключение ведущая отметила, что качественный уход за собой, направленный на замедление старения, требует значительных финансовых вложений.

* Принадлежит компании Meta, признанной в России запрещенной экстремистской организацией.