Российская звезда нацепила на себя кучу бюстгальтеров

Известная актриса и режиссер продемонстрировала экстравагантный наряд от известного дизайнерского дома. Нестандартное платье, собранное из элементов нижнего белья, вызвало интерес у поклонников. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на соцсети звезды.

Рената Литвинова разместила в соцсетях кадры, где предстала в длинном платье популярного бренда. Модель необычного фасона была создана из бюстгальтеров черного, белого и бежевого оттенков.

Экстравагантный наряд оставлял открытыми плечи и спину 58-летней знаменитости. Образ в стиле ретро дополнили длинные перчатки и соответствующая прическа. Литвинова оставила лаконичную подпись, упомянув о пасмурной утренней погоде.

Ранее Боня продемонстрировала фигуру в откровенном наряде у водоема.