Гуменник объяснил неудачный прокат на Kinoshita Group Cup

Российский фигурист Петр Гуменник объяснил свое неудачное выступление на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Токио. Он назвал его чередой случайностей.

Фигурист упал с тройного флипа и четверного лутца и набрал лишь 65,54 балла.

«Сбила ошибка на первом элементе, дезориентировался, забыл, какие шаги дальше, настолько было неожиданно. После второй ошибки был потерян тот кураж, который обычно помогает докатывать программу с полной энергией. Надеюсь, что в произвольной смогу исправить все, показать хорошие элементы, получить удовольствие от выступления, порадовать тренера и себя», — рассказал Гуменник.

После короткой программы у мужчин лидирует японец Рио Наката с результатом 96,48 балла. Россиянин Владислав Дикиджи свою программу откатал безошибочно и идет на втором месте (88,79). Евгений Семененко допустил падение и занимает шестую позицию (74,41).

Позже короткую программу представят женщины. В составе российской команды выступят Александра Трусова, Камилла Нелюбова и Анна Фролова.