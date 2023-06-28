Российские фигуристы снова не примут участие в этапах Гран-при нового сезона

Российские и белорусские фигуристы снова не смогут участвовать в этапах Гран-при в сезоне 2023/24. Международный союз конькобежцев (ISU) не включил россиян и белорусов в число участников турнира. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте организации.

«Совет ISU продолжит следить за ситуацией на Украине и ее влиянием на деятельность ISU, а также решения и их реализацию в рамках олимпийского движения. Тем временем предыдущее решение остается в силе», – говорится в сообщении ISU.

Фигуристы из России и Белоруссии отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года.

Первый этап Гран-при нового сезона по фигурному катанию начнется в США с 20 октября и продлится два дня. Этапы также пройдут в Японии, Канаде, Китае, Франции и Финляндии.

На сайте ISU отмечается, что всего к участию в соревнованиях были приглашены 41 мужчина, 36 женщин и 34 дуэта.

11 июня в Будапеште прошло заседание совета ISU, на котором его члены обсуждали рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске представителей России и Белоруссии к участию в турнирах в нейтральном статусе. Рекомендации предусматривали отсутствие у таких спортсменом поддержки спецоперации.

Ранее россиян допустили к отборочному этапу к Олимпийским играм-2024 в Париже в таких видах спорта как академическая гребля, борьба, гольф, гребля на байдарках и каноэ и гребной слалом, дзюдо, настольный теннис, парусный спорт, современное пятиборье, скейтбординг, а также стрельба.