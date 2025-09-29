Российские спортсмены могут не выступить на Паралимпиаде, несмотря на полное восстановление статуса ПКР

«Дело в том, что к зимним Паралимпийским играм в Милане уже отбор закончился. Наши спортсмены не принимали участия в отборочных соревнованиях. Кроме того, решение об участии в тех или иных дисциплинах на Играх принимает международная федерация. Три года назад зимние виды спорта, лыжные гонки, биатлон, горные лыжи, сноуборд были из IPC переданы FIS», — сказал глава ПКР.