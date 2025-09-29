Российские спортсмены могут не выступить на Паралимпиаде, несмотря на полное восстановление статуса ПКР
Глава ПКР Рожков невысоко оценил шансы россиян выступить на Паралимпиаде
Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков в разговоре с RT оценил шансы российских спортсменов выступить на Паралимпиаде 2026 года в Милане.
Ранее Международный паралимпийский комитет (IPK) полностью восстановил статус ПКР. Российские паралимпийцы имеют право принимать участие в международных соревнованиях с флагом и гимном.
При этом Рожков считает, что не многие паралимпийцы имеют шанс поехать в Милан.
«Дело в том, что к зимним Паралимпийским играм в Милане уже отбор закончился. Наши спортсмены не принимали участия в отборочных соревнованиях. Кроме того, решение об участии в тех или иных дисциплинах на Играх принимает международная федерация. Три года назад зимние виды спорта, лыжные гонки, биатлон, горные лыжи, сноуборд были из IPC переданы FIS», — сказал глава ПКР.
Рожков отметил, что диалог с Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) складывается непросто.
Ранее стало известно, что FIS перенесла на октябрь рассмотрение вопрос допуска российских и белорусских спортсменов к Играм в Милане.