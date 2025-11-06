Российские спортсмены планируют выступить на этапе Мирового тура по шорт-треку в Польше

Спортсмены сборной России по шорт-треку планируют выступить на этапе Мирового тура, который пройдет в Польше, рассказал президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

Соревнования являются частью квалификации к Олимпийским играм.

«Шенген у нас есть, нам помогли коллеги из дружественной страны. Надеюсь, что всеми правдами и неправдами в Польшу мы попадем. Все знают, что происходит в этой стране сейчас с точки зрения въезда. Там, я надеюсь, ребята окажутся. Основная задача — попадание максимального количества спортсменов на Олимпиаду», — рассказал Гуляев.

Глава СКР отметил, что рассчитывать на высокие результаты на Играх будет сложно, так как ведущие российские спортсмены в конькобежном спорте и шорт-треке не были включены в список нейтральных спортсменов.

Ранее Польша не разрешила въезд российским спортсменам для участия в чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. ОКР отправил в МОК ноту с требованием дать оценку действиям польских властей.